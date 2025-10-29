В Луганске команда Народного фронта помогла с ремонтом поврежденных ВСУ домов

Усилиями общественников и бойцов батальона "Кинжал" восстановлена кровля и проведено укрепление в пяти частных домах, сообщила руководитель луганского реготделения Анна Еременко

ЛУГАНСК, 29 октября. /ТАСС/. Команда Народного фронта помогла закрыть тепловой контур частных домов в Луганске ЛНР, поврежденных при ударе со стороны украинской армии, сообщила руководитель луганского реготделения Народного фронта Анна Еременко.

"Уже три дня команда Народного фронта и Молодежки НФ помогает жителям улицы Печерская восстанавливать свои дома после того, как туда прилетел дрон ВСУ. Шифер, брусья, коньки для крыши, пленка, гвозди - все необходимые материалы доставлены каждому, чье жилье пострадало. <...> Сегодня работы завершены", - написала Еременко в своем Telegram-канале.

Она добавила, что усилиями общественников и бойцов батальона "Кинжал" восстановлена кровля и проведено укрепление в пяти частных домах.

26 октября в правительстве ЛНР сообщили об ударе украинского беспилотника самолетного типа по жилому кварталу в Луганске. Были повреждены частные дома по улице Печерской.