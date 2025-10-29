В Махачкале запустят новые автобусы в январе 2026 года

Они будут курсировать по определенным маршрутам улично-дорожной сети города, сообщил мэр столицы Дагестана Джамбулат Салавов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Махачкала до конца 2025 года получит 84 новых автобуса в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Новые автобусы начнут курсировать по городу с января 2026 года, сообщил ТАСС мэр столицы Дагестана Джамбулат Салавов на Международном муниципальном форуме БРИКС-2025.

"Общественный транспорт - это одно из важнейших направлений. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который раньше назывался "Безопасные качественные дороги", приобретались новые автобусы разных классов. Мы в нем очень активно участвуем. До конца года получим 84 единицы новых автобусов среднего и большого класса. Они будут курсировать по определенным маршрутам улично-дорожной сети города Махачкала с января 2026 года", - рассказал он.

Он также отметил, что проведение таких форумов, как БРИКС, имеет важное значение для социально-экономического развития каждого муниципалитета и муниципальных служб.

Ранее сообщалось, что новый автопарк Махачкалы будет состоять из автобусов различных класса: 11 большого, 57 среднего и 16 малого.

