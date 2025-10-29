В Минздраве Карелии рассказали о состоянии пострадавшего в ДТП ребенка

Он находится в тяжелом состоянии

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 октября. /ТАСС/. Девятилетний ребенок, который стал одним из четырех пострадавших в ДТП на трассе Р-21 "Кола" в районе поселка Матросы, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

"После автотравмы ребенок в ДРБ и в тяжелом состоянии взят в операционную", - сказано в сообщении.

По данным МВД, авария произошла в районе 18:22 мск, столкнулись автомобили Mercedes и Geely. Всех пострадавших доставили в медучреждения в Петрозаводске. После аварии трасса была временно перекрыта, затем там организовали реверсивное движение.