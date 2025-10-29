В Минздраве Карелии рассказали о состоянии трех пострадавших в ДТП

Они находятся в тяжелом состоянии

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 октября. /ТАСС/. Трое взрослых людей, пострадавших при столкновении иномарок на трассе "Кола" в Карелии, поступили в больницу в Петрозаводске и находятся в тяжелом состоянии. Они получили переломы, сообщил в своем Telegram-канале глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

"Трое взрослых пострадавших - в ИТАР РБ СЭМП, состояние тяжелое, стабильное. Обследования завершены. У всех определены переломы различных костей", - сказано в сообщении.

Еще один пострадавший - девятилетний ребенок - в тяжелом состоянии взят в операционную в Детской республиканской больнице.

Ранее сообщалось, что авария произошла в 18:22 мск на трассе Р-21 "Кола" в районе поселка Матросы. В результате столкновения Mercedes и Geely пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. После аварии трасса была временно перекрыта, затем там организовали реверсивное движение.