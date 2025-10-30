Аналитик Путконен: предложение допуска СМИ в окружение ВСУ показывает стремление к правде

Возможность России организовать такое прекращение огня свидетельствует о высоком уровне дисциплины в рядах войск и в командном составе, считает главный редактор международного информационного агентства MV-Lehti

ЛУГАНСК, 30 октября. /ТАСС/. Предложение президента России Владимира Путина допустить СМИ к солдатам Вооруженных сил Украины, окруженным в Купянске Харьковской области и Красноармейске (украинское название - Покровск) в ДНР, демонстрирует силу и стремление к правде, считает финский журналист, геополитический аналитик, главный редактор международного информационного агентства MV-Lehti Янус Путконен.

Ранее Путин заявил, что ВС РФ не против допустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону окружения противника в Купянске и Красноармейске и готовы прекратить бои в зоне присутствия этой группы журналистов, чтобы они могли зайти в населенные пункты, ознакомиться с обстановкой, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти.

"Россия показывает свою готовность к незамедлительному прекращению огня, как только появляется разумный повод это сделать. Возможность России организовать такое прекращение огня свидетельствует о высоком уровне дисциплины в рядах войск и в командном составе. Я нахожу предложение Путина, сделанное с целью демонстрации силы и стремления к правде, гениальным. Правду о плачевном положении дел для украинских войск в Донбассе не говорят на Западе, поэтому такое предложение - дать возможность увидеть и показать правду - имеет очевидные обоснования. Важность этого предложения огромная. Не только люди на Западе, но и украинцы заслуживают знать правду о реальной обстановке на местах", - сказал он.

Путконен отметил, что предложение прекратить огонь в данных районах - это "демонстрация силы и решимости России", что также говорит о желании РФ урегулировать конфликт на Украине.