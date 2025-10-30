Девочку из Уфы, выброшенную отцом из окна, перевели из реанимации

Ребенок находится в в нейрохирургическом отделении

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Положительная динамика отмечается в состоянии трехлетней девочки из Уфы, которую отец выбросил из окна. Ребенок переведен из реанимации в нейрохирургическое отделение, сообщили ТАСС в пресс-службе Российской детской клинической больницы.

"В состоянии пострадавшей девочки из Уфы отмечается положительная динамика. Трехлетняя девочка из Уфы, выброшенная отцом из окна, переведена из отделения реанимации и интенсивной терапии и проходит лечение в нейрохирургическом отделении Российской детской клинической больницы Минздрава России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вся необходимая специализированная медицинская помощь оказывается ребенку в полном объеме.

"После перевода из реанимации в профильное отделение мы отмечаем у ребенка положительную динамику в ее состоянии: появились движения в конечностях, способность глотать, речь, обращения к матери. Пациентка находится на самостоятельном дыхании и получает консервативную терапию, направленную на компенсацию последствий травм. За ее здоровьем ведет динамическое наблюдение мультидисциплинарная команда специалистов клиники. Девочка пребывает в палате вместе с мамой", - сообщил заведующий нейрохирургическим отделением РДКБ Минздрава России Валентин Пальм, чьи слова привели в пресс-службе больницы.