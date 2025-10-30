Уволенного губернатором Самарской области главу района выписали из больницы

Юрий Жидков провел в медучреждении две недели

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 30 октября. /ТАСС/. Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которому губернатор Вячеслав Федорищев 14 октября в грубой форме сообщил об увольнении, выписан из больницы после двух недель болезни. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве Самарской области.

"Выписан", - сообщили в ответ на вопрос о состоянии Жидкова.

Глава района был госпитализирован 15 октября после того, как накануне Федорищев в грубой форме и с использованием ненормативной лексики сообщил ему об увольнении. Поводом стало состояние ряда социальных объектов и мемориального камня - он лежал на земле на школьной территории с поврежденной памятной табличкой. Губернатор назвал это пренебрежением районного главы к истории Великой Отечественной войны.

23 октября собрание представителей Кинельского района объявило повторный конкурс на замещение должности главы муниципалитета. Заявки принимаются с 27 октября по 16 ноября. Полномочия Жидкова действовали до 29 октября, сам чиновник в день госпитализации заявил о намерении написать заявление об увольнении после выздоровления. Обязанности главы района временно исполняет первый заместитель Дмитрий Григошкин.