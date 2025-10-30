Прощание с Андреем Гриневичем пройдет 1 ноября

Церемония начнется в 12:00 в Центральной клинической больнице

Андрей Гриневич © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Прощание с актером дубляжа Андреем Гриневичем состоится 1 ноября в 12:00 в Центральной клинической больнице (ЦКБ). Об этом сообщается в Telegram-канале "Русский дубляж".

Гриневич умер 29 октября в возрасте 69 лет в следствие тяжелой и продолжительной болезни.

"Прощание с Андреем Гриневичем будет проходить 1 ноября (суббота) в 12:00 в ЦКБ по адресу: ул. Маршала Тимошенко, д. 25", - говорится в сообщении.

Гриневич дублировал Брюса Уиллиса ("Крепкий орешек 2", "Осада"), Алека Болдуина ("Деловая женщина"), Чарли Шина ("Горячие головы"), Шона Коннери ("Робин Гуд: Принц воров"), Майкла Мэдсена ("Бладрейн", "Город грехов"), Дэнниса Куэйда ("Внутреннее пространство", "Свободные люди"), Мэла Гибсона ("Сила стихии", "Бандит"), Джеффри Дина Моргана ("Убийства по открыткам", "Девятка"), Антонио Бандераса ("Филадельфия"), Эйдана Куинна ("Франкенштейн", "Легенды осени"), Владимира Шевелькова ("Гардемарины, вперед!") и других.

В качестве режиссера дубляжа работал над такими проектами, как "Телефонная будка", "Военный ныряльщик", "Легенды осени", "Дом большой мамочки", сериалами "Терапия", "Платонические отношения", многими сезонами "Губки Боба", "Покемонов" и "Щенячьего патруля".