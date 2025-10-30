В Москве пробки достигли 8 баллов

На дорожную обстановку влияют ограничения и перекрытия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик 30 октября оценивается в 8 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 18:40.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время движение затруднено почти по всем центральным улицам столицы, а также на вылетных магистралях и МКАД.

На дорожную обстановку влияют ограничения и перекрытия. Так, по данным столичного департамента транспорта, в настоящее время движение для автомобилей временно закрыто на внутренней стороне МКАД в районе пересечения с проспектом Маршала Жукова, на Можайском шоссе в районе дома №2 в направлении проспекта Багратиона.