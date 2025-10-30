В Одессе ликвидируют "Муниципальную стражу"

Это формирование по охране общественного порядка, которую горожане называют "частной армией" бывшего мэра Геннадия Труханова

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Одесский горсовет ликвидирует формирование по охране общественного порядка "Муниципальная стража", которое в городе называли "частной армией" уже бывшего мэра Геннадия Труханова.

По сообщению агентства УНИАН, решение было принято депутатами единогласно на внеочередной сессии в целях "повышения эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов".

"Муниципальная стража" была образована в 2015 году. Ее сотрудники в составе около 300 человек занимались охраной правопорядка в городе, в частности в курортной зоне, в центре на улице Дерибасовской, в центрах предоставления административных услуг и так далее. Одесские острословы окрестили формирование "частной армией Труханова".

Вопрос о том, кто отныне будет обеспечивать правопорядок в людных местах областного центра депутаты не рассматривали. Однако спешно создали комиссию по прекращению деятельности формирования.

Труханов - один из крупнейших региональных политиков на Украине. Между ним и администрацией Владимира Зеленского длительное время существовали серьезные разногласия. Украинские националисты обвиняют Труханова в том, что он недостаточно активно проводил политику "декоммунизации". Сейчас Труханова обвиняют в служебной халатности, так как он не обеспечил надлежащее содержание одесской канализации, из-за чего во время наводнения 30 сентября погибли 10 человек. Ему грозит до восьми лет тюрьмы. 31 октября в Печерском районном суде Киева Труханову будет избрана мера пресечения.

14 октября Зеленский подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства. Украинские журналисты неоднократно писали о вероятном наличии у одесского мэра гражданства РФ. Сам он опровергает этот факт, а также заявляет, что будет оспаривать решение о лишении гражданства. В тот же день Зеленский подписал указ о создании военной городской администрации Одессы, дублирующей функции действующей исполнительной власти. Ее главой стал бывший руководитель администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. 16 октября на сайте горсовета Одессы появилось распоряжение о назначении исполняющим обязанности мэра секретаря городского совета - представителя украинской правящей партии "Слуга народа" Игоря Коваля, подписанное им самим.