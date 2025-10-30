В ЛНР восстановили работу котельных и насосных станций после аварии на сетях

Идет поэтапное заполнение системы

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 30 октября. /ТАСС/. Работа котельных и водопроводных насосных станций была восстановлена после масштабной аварии на электросетях в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя ЛНР.

Как сообщают в пресс-службе, работа котельных и водопроводных насосных станций возобновлена. "Идет поэтапное заполнение системы", - приводит пресс-служба слова замминистра строительства и ЖКХ ЛНР Станислава Дупленко.

Скачок напряжения в электросети произошел около 12:54 мск, после чего большинство муниципалитетов ЛНР остались без электричества. В регионе наблюдались перебои в работе мобильной связи, водоснабжения и отопления. Позже глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что авария на энергосетях стала причиной масштабного отключения электричества в республике, специалисты устанавливают причину случившегося и подключают территорию региона к резервным линиям. К 14:00 мск подачу электричества в регионе начали восстанавливать.