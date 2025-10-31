Шнуров: покинувшие Россию артисты не создают интересных культурных продуктов

Музыкант также отметил, что не разделяет общественные споры вокруг уехавших артистов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Лидер рок-группы "Ленинград", российский певец Сергей Шнуров не видит значимых творческих результатов у артистов, покинувших Россию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Я, наверное, единственный человек, который вообще о них [покинувших РФ артистах] не думает. Для меня этой темы просто нет. Люди взрослые, приняли решение, они живут, как хотят. Если от них прилетит какой-то интересный культурный продукт - я посмотрю, пока этого нет", - сказал Шнуров.

Музыкант отметил, что не разделяет общественные споры вокруг уехавших артистов. "Сейчас общественность поделилась на два лагеря: одни говорят, что уехавшие совсем пропали, другие - что стали суперзвездами. По мне, это анекдот. Я не отношусь ни к какому лагерю, я живу своей жизнью: у меня есть, чем заняться - альбом, музыка, концерты, новые идеи. А кто где живет - это их личное дело", - подчеркнул он.

