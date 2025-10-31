Шнуров заявил о стремлении внести вклад в укрепление величия России

По словам музыканта, творчество является одной из форм реального участия в культурной жизни страны

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Лидер рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров стремится к тому, чтобы его творчество способствовало укреплению величия России. Об этом он сообщил в интервью с ТАСС.

"Вариантов развития событий много. Но я хочу видеть Россию великой. И поэтому делаю все, что могу. Я не мечтатель, который ждет вмешательства внеземных сил. Чтобы мечта сбылась, нужно работать. Я прикладываю усилие - так сочинил альбом "Поролоновая свадьба", тем самым внес вклад в культуру, и она стала чуть разнообразнее", - сказал Шнуров.

По словам музыканта, творчество является одной из форм реального участия в культурной жизни страны.

Релиз альбома "Поролоновая свадьба", куда войдет шесть композиций, запланирован на 31 октября.

