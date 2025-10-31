Во Владимирской области создали оперативный штаб после атаки БПЛА

Все системы региона работают в штатном режиме

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 31 октября. /ТАСС/. Оперативный штаб создали во Владимирской области после атаки украинских беспилотников. Вблизи объекта, ставшего целью ВСУ, запрещен въезд, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.

Читайте также

Падение обломков на ТЭЦ и 130 БПЛА. Последствия ночной атаки на регионы РФ

"Создан оперативный штаб. Вместе с коллегами находимся на месте событий. В прямом контакте с жителями" - написал он.

По словам губернатора, в результате ночной беспилотной атаки никто не пострадал, атаковавший инфраструктуру противник цели не достиг. Все системы региона работают в штатном режиме. "Оперштабом предприняты все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность людей. В том числе запрещен въезд на территорию вблизи объекта, ставшего целью противника", - проинформировал губернатор.

На месте продолжают работу спецслужбы, их задача - устранить последствия атаки. "Задача властей - обезопасить граждан и позаботиться о жизнеобеспечении территории. Призываю жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности", - добавил Авдеев.