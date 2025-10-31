Статья

Падение обломков на ТЭЦ и 130 БПЛА. Последствия ночной атаки на регионы РФ

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Обломки БПЛА упали на территории ТЭЦ в Орле, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения. Из-за падения обломков БПЛА отменили работу двух детских садов в Ярославле.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО в период с 23:00 мск 30 октября до 08:00 мск 31 октября перехватили и уничтожили 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 31 БПЛА сбили над Курской областью, 21 - над Воронежской областью, 14 - над Белгородской областью, 10 - над Брянской областью, по 9 - над Орловской, Тамбовской и Тульской областями, по 6 - над Липецкой и Ярославской областями, 6 - над Ростовской областью, 4 - над Волгоградской областью, 3 - над Калужской областью, 2 - над Рязанской областью, а также 1 - над Московским регионом.

Последствия