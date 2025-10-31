В Орле ограничили теплоснабжение и горячее водоснабжение после атаки БПЛА

Восстановительные работы будут завершены до ночи 31 октября

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 31 октября. /ТАСС/. Подача горячего водоснабжения и отопления временно ограничена в Советском, Железнодорожном и Северном районах Орла после атаки БПЛА. Восстановительные работы завершатся до конца дня, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

"Последствия ночной атаки устраняются. Задействованы все необходимые службы и ресурсы. Специалисты АО "РИР Энерго" ведут ремонтные работы на магистральном трубопроводе ТЭЦ, пострадавшем в результате падения БПЛА. В связи с этим потребуется ограничить теплоснабжение и горячее водоснабжение зданий в Советском, Железнодорожном и Северном районах города Орла", - написал он.

По словам губернатора, восстановительные работы будут завершены до ночи 31 октября. "Оперативная группа осуществляет контроль ситуации до полной подачи тепла во все объекты", - добавил губернатор.

Глава региона прервал свою командировку в Москве и выехал в Орел, чтобы проследить за завершением работ. "Просьба соблюдать спокойствие, никакой паники, все под контролем. Я нахожусь в Москве, командировку прекращаю и возвращаюсь в Орел для того, чтобы совместно обеспечить завершение всех работ" - сказал Клычков в своем телеграм-канале.