Диетолог Солнцева после заявления Путина назвала рыбу уникальным продуктом

Научный сотрудник лаборатории иммунологии "ФИЦ питания и биотехнологии" отметила, что заменить рыбу полностью другой пищей не получится

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Рыба по своим свойствам и содержанию полезных веществ является уникальным продуктом, заменить который полностью другой пищей не получится. Об этом сообщила ТАСС научный сотрудник лаборатории иммунологии "ФИЦ питания и биотехнологии", врач-диетолог, член Национального общества диетологов Татьяна Солнцева.

"Рыба является одним из приоритетных и уникальных продуктов по своему составу. Она полезна при профилактике заболеваний, которые занимают первое место в мире по причинам смертности и инвалидизации - это сердечно-сосудистые, нейродегенеративные, метаболические и эндокринные заболевания. <...> Заменить рыбу другим продуктом невозможно, потому что лучшим источником омега-3 будет конечно же рыба", - сказала она.

Солнцева подчеркнула, что рыба является одним из важнейших продуктов в рационе человека, ведь она содержит омега-3 и жирные кислоты, которые необходимы для здоровья сердца, сосудов и мозга. Кроме того, в рыбе присутствует несколько полезных веществ - йод, селен, витамин D, таурин и карнитин. Эти элементы также играют важную роль в обмене веществ и поддержании здоровья.

Так, одна порция рыбы может обеспечить до 20% суточной нормы йода, а некоторые виды, например скумбрия, до 50%. Что касается витамина D, дефицит которого отмечается у большого числа россиян, рыба может восполнить суточную норму. Среди прочего, рыба является источником высококачественного белка и отличается низкой калорийностью, что делает ее более ценным продуктом для здорового питания и похудения. Также одна порция рыбы может содержать до 137 микрограммов селена - элемента, необходимого для нормального обмена веществ и работы щитовидной железы.

"По статистике, в странах, где рыба и морепродукты традиционно входят в рацион, реже встречаются метаболические, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания. Это еще раз подтверждает, насколько питание влияет на здоровье и продолжительность жизни человека", - заключила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством сообщил, что уровень потребления рыбы и морепродуктов гражданами России отстает от нормы, рекомендованной Минздравом страны. По его словам, в среднем житель России съедает 24 кг рыбных продуктов в год. В изученных ТАСС рекомендациях Минздрава указано, что рациональная норма потребления рыбы и рыбопродуктов в РФ на человека в год составляет 28 кг.