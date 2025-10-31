В Ульяновске закрыли комбинат питания после вспышки инфекции в школе

Речь идет о гимназии №30, ученики которой обратились к врачу

УЛЬЯНОВСК, 31 октября. /ТАСС/. Деятельность ООО "Комбинат социального питания", который организовывал обеды в столовой гимназии №30 в Ульяновске, приостановлена после вспышки острой кишечной инфекции среди учащихся. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе управления Роспотребнадзора по региону в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее в пятницу министерство здравоохранения Ульяновской области сообщило о выявлении признаков кишечной инфекции у пяти учеников гимназии №30 в Ульяновске. Двое из них были госпитализированы в Ульяновскую детскую областную больницу им. Ю.Ф. Горячева.

"Решением санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Ульяновской области с 31 октября 2025 года очный формат обучения в МБОУ "Гимназия №30 им. Железной дивизии" временно приостановлен, также временно приостановлена деятельность ООО "Комбинат социального питания", осуществляющего питание в МБОУ "Гимназия № 30 им. Железной дивизии". Руководству гимназии №30 и ООО "Комбинат социального питания" необходимо обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий", - отмечается в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора, было организовано медицинское наблюдение, отобраны пробы воды, пищевых продуктов и смывов с объектов окружающей среды. Кроме того, проведено лабораторное обследование заболевших и сотрудников пищеблока. Пробы находятся в работе в аккредитованной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области.

Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области проконтролирует выполнение комплекса противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится на особом контроле ведомства.