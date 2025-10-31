Белый дом на Хэллоуин опубликовал видео с "демократами-призраками"

Подпись к ролику гласит: "когда американцы больше всего нуждаются в демократах, они исчезают"

© The White House/ X

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Администрация президента США представила членов Демпартии в виде призраков, следует из видеоролика Белого дома в X, посвященного Хэллоуину и приостановке финансирования работы федерального правительства (шатдауну).

"Призрачные: когда американцы больше всего нуждаются в демократах, они исчезают. Шатдаун демократов", - гласит подпись к короткому ролику, на котором двигаются исчезающие привидения.

Шатдаун в США начался в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Дональда Трампа).