Депутат Рады Евтушок: до 90% выехавших украинцев 18-22 лет уже не вернутся

По словам парламентария, Украина рискует потерять "рабочий и образовательный потенциал"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Порядка 80-90% молодых украинцев, покинувших страну после отмены ограничения на выезд для мужчин в возрасте 18-22 лет, уже не вернутся. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Евтушок.

"Те люди, которые уехали с Украины, 80-90% [из них] назад не вернутся. И это для страны очень серьезные вызовы", - сказал он в интервью изданию "Новости Live".

По словам депутата, из-за разрешения гражданам до 22 лет покинуть страну Украина рискует потерять "рабочий и образовательный потенциал". "Это молодежь наша, это наше будущее. И отток кадров, которые сейчас уехали, эта цифра действительно очень огромна", - подчеркнул он.

Отток большого процента молодых людей из страны признают не только на Украине. Ранее газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные польской пограничной службы сообщила, что после отмены ограничений с Украины выехали 100 тыс. мужчин. По информации газеты, большинство мужчин направляются в Германию, куда еженедельно прибывают 1,4-1,8 тыс. граждан Украины.

28 августа вступило в силу постановление правительства Украины, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет включительно выезд из страны во время действия военного положения. После этого в соцсетях стали появляться видео очередей на КПП, утверждалось, что молодые люди поспешили воспользоваться этим правом. На Украине мужчины подлежат мобилизации с 25 лет, но в связи с военным положением всем украинцам с 18 лет ранее был запрещен свободный выезд за рубеж.