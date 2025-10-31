В Пермский край поступило необходимое количество вакцины "Пентаксим"

На нехватку препарата пожаловались жители региона

ПЕРМЬ, 31 октября. /ТАСС/. Необходимое количество льготной вакцины для детей "Пентаксим", применяемой для профилактики инфекционных заболеваний, поставили в Пермский край после сообщений о ее нехватке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры края.

Отмечается, что в краевой больнице имени академика Е.А. Вагнера в сентябре выявили отсутствие вакцины "Пентаксим", необходимой для профилактики дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции типа b, полиомиелита. По информации Минздрава региона, до 1 ноября в регион ожидалась поставка 18 тыс. доз вакцины. Как отметили в прокуратуре, в связи с возникновением дефицита сроки поставки были скорректированы, вакцина пришла раньше.

"Необходимое количество вакцины поставлено в регион, незамедлительно произведено ее распределение между медицинскими организациями", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, по результатам проверки фактов бездействия со стороны сотрудников регионального министерства здравоохранения и управления Роспотребнадзора по Пермскому краю не выявлено.

Ранее на нехватку вакцины для плановой вакцинации детей стали жаловаться жители Пермского края, на проблему обратил внимание Народный фронт, а затем и председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Прокуратура Пермского края организовала проверку.