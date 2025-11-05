Краснов словами Петра I назвал "коварством" затягивание судебных процессов

Председатель Верховного суда напомнил, что "суд должен быть скорым, правым и милосердным"

Редакция сайта ТАСС

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов © Пресс-служба Верховного суда РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Причиной затягивания судебных разбирательств нередко становится недобросовестное поведение участников процесса. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в своем первом интервью ТАСС и "Российской газете" после назначения на эту должность. Он напомнил, что еще император Петр I назвал такое поведение коварством.

"Еще 300 лет назад в Указе Императора Петра Великого от 5 ноября 1723 года о форме суда содержались такие слова: "Много того бывало, что от бездельных ябедников челобитчиков или ответчиков чинились просрочки одному от другого… И других подобных тому коварств много было". Имелось в виду, что сроки рассмотрения дел намеренно затягивались", - сказал Краснов. "Недаром возникло ставшее уже хрестоматийным выражение "суд должен быть скорым, правым и милосердным", - добавил он.

По его словам, суды нередко сталкиваются с ситуациями, когда участники судебного разбирательства препятствуют быстрому рассмотрению дела, чтобы лучше подготовиться к слушаниям, что "есть ничто иное, как недобросовестное поведение и злоупотребление своими процессуальными правами".

Полный текст интервью будет опубликован в 05:00 мск.