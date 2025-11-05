Краснов: от цифровизации судебной системы зависит ее эффективность

По словам председателя Верховного суда, судопроизводство требует постоянного совершенствования и адаптации к новым вызовам

Редакция сайта ТАСС

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов © Пресс-служба Верховного суда РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Эффективность и надежность судебной системы зависит от уровня цифровизации и внедрения передовых информационных технологий. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в своем первом интервью ТАСС и "Российской газете" после назначения на эту должность.

"В целом необходимо двигаться в сторону оптимизации процесса, в том числе путем его цифровизации, включая применение самых передовых информационных технологий. В современных условиях от уровня цифровизации судебной системы зависит ее надежность, удобство и эффективность", - сказал он.

По его словам, за последние годы в этом направлении сделаны определенные шаги, например, в части обеспечения возможности дистанционного участия граждан в заседаниях. "В дальнейшем необходимо развитие системы электронного правосудия, повышение качества взаимодействия судов с заявителями через цифровые форматы обратной связи, расширение соответствующих каналов", - отметил Краснов.

Он считает, что судопроизводство требует постоянного совершенствования и адаптации к новым вызовам, в том числе путем использования преимуществ новых технологий для удобства участников процессов, автоматизации рутинных процедур. "Это позволит значительно оптимизировать нагрузку на аппараты судов", - пояснил Краснов.

Полный текст интервью будет опубликован в 05:00 мск.