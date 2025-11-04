Краснов отметил недостаточный уровень единства правоприменения

Многочисленные пересмотры судебных актов не способствуют уважению судебной власти, сообщил председатель Верховного суда

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов © Пресс-служба Верховного суда РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Недостаточность единства правоприменения остается актуальной проблемой российской судебной системы, многочисленные пересмотры судебных актов не способствуют уважению судебной власти. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в своем первом интервью ТАСС и "Российской газете" после назначения на эту должность.

"Что касается авторитета судебной системы, на мой взгляд, одна из актуальных проблем, требующих повышенного внимания, - по-прежнему недостаточный уровень единства правоприменения", - сказал Краснов. Он пояснил, что противоречивые, порой прямо противоположные подходы судов при рассмотрении дел все еще встречаются.

"В свою очередь, это приводит к многочисленным пересмотрам актов и явно не способствует уважению судебной власти", - добавил Краснов.

По его словам, роль Верховного суда в решении этой проблемы трудно переоценить. Разъяснения высшей инстанции, акты официального судебного толкования нередко полностью меняли траекторию правоприменения, делая его более справедливым.

