Краснов заявил о необходимости единообразной судебной практики

Это обеспечивает конституционную законность и правопорядок, отметил председатель Верховного суда

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов © Пресс-служба Верховного суда РФ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия нуждается в единообразной судебной практике, которая обеспечивает конституционную законность и правопорядок. Об этом сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов в своем первом интервью ТАСС и "Российской газете" после назначения на эту должность.

"В конечном итоге единообразная судебная практика формирует правовую культуру всего общества, высокий уровень правосознания, обеспечивает конституционную законность, правопорядок, а, следовательно, доверие граждан к закону и государству в целом", - сказал он.

Краснов добавил, что справедливость - категория универсальная, люди ее хорошо понимают и чувствуют. "Поэтому именно справедливость всегда является конечной целью права, и суды здесь играют ведущую роль", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован в 05:00 мск.