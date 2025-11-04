Краснов заявил о необходимости единообразной судебной практики
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия нуждается в единообразной судебной практике, которая обеспечивает конституционную законность и правопорядок. Об этом сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов в своем первом интервью ТАСС и "Российской газете" после назначения на эту должность.
"В конечном итоге единообразная судебная практика формирует правовую культуру всего общества, высокий уровень правосознания, обеспечивает конституционную законность, правопорядок, а, следовательно, доверие граждан к закону и государству в целом", - сказал он.
Краснов добавил, что справедливость - категория универсальная, люди ее хорошо понимают и чувствуют. "Поэтому именно справедливость всегда является конечной целью права, и суды здесь играют ведущую роль", - сказал он.
Полный текст интервью будет опубликован в 05:00 мск.