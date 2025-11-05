Краснов: достижения России формируют авторитет ее правосудия в мире

Председатель Верховного суда назвал очень важным международный обмен опытом цифровизации судопроизводства, включая внедрение нейронных сетей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия должна показывать миру свои передовые достижения для формирования авторитета, в том числе российского правосудия. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Игорь Краснов в своем первом интервью ТАСС и "Российской газете" после назначения на эту должность.

"Учитывая многие новейшие отечественные разработки в сфере IT, наша страна должна задавать высокую планку и транслировать передовые российские достижения всему мировому сообществу, в том числе в сфере судопроизводства. Это важная составляющая, которая формирует авторитет российской системы правосудия и государства в целом", - сказал он.

Краснов считает, что обмен опытом цифровизации судопроизводства, включая внедрение нейронных сетей, очень важен.

Он отметил, что взаимодействие с судебными органами других стран в сфере международно-правового и иного сотрудничества следует наращивать. Оно также должно затрагивать вопросы повышения квалификации судейского корпуса и научно-образовательной плоскости в целом.