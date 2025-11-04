Краснов: недостаток знаний истца не должен порождать негативных последствий

Глава высшей судебной инстанции также призвал не забывать о социальной направленности правосудия

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Недостаток правовых знаний граждан, обращающихся в суд, не должен порождать для них негативных последствий. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в своем первом интервью ТАСС и "Российской газете" после назначения на эту должность.

"Наше законодательство допускает некоторое отступление от принципа диспозитивности в состязательном процессе, например, есть норма о том, что суд не связан правовым основанием иска. То есть, если права истца действительно нарушены, но он не имеет достаточных знаний и неверно с правовой точки зрения квалифицирует обстоятельства дела, это не должно порождать для него негативных последствий", - пояснил глава высшей судебной инстанции.

Кроме того, добавил он, нельзя забывать о таких вещах, как защита государственных интересов, социальная направленность правосудия. Он напомнил, что президент России Владимир Путин на ежегодном заседании председателей судов призвал уделять пристальное внимание судебной защите прав участников специальной военной операции и членов их семей, несовершеннолетних, многодетных, людей с инвалидностью, других социально уязвимых категорий населения. "Это в том числе является важным элементом справедливого правосудия", - подчеркнул Краснов.

