Эксперт Малеванов рассказал, сколько займет переход школ РФ на 12-летнюю систему

На это может уйти от 13 до 15 лет, считает первый проректор - директор Института реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Государственного университета просвещения

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Переход российских общеобразовательных организаций на 12-летнюю систему обучения мог бы занять от 13 до 15 лет. Об этом ТАСС сообщил первый проректор - директор Института реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Государственного университета просвещения Евгений Малеванов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия якобы готова к переходу на 12-летнее обучение в школах.

"Если рассматривать переход на 12-летнее обучение как реакцию на демографические изменения, то необходимо учитывать, что сам такой переход займет не менее 13-15 лет. А за это время прогнозно демография поменяется в обратную сторону", - сказал он.

Эксперт добавил, что сегодня поступать на обучение в первый класс ребенку можно в возрастном интервале от шести до восьми лет. По его словам, для некоторых детей в шесть с половиной лет еще рано идти в школу.

"А если в 8 лет начать учиться, то 12-летняя программа будет завершена только к 20 годам, то есть через два года после достижения совершеннолетия. Это, по моему мнению, поздно для момента получения "аттестата зрелости", - отметил он.

Кроме того, еще не завершен процесс формирования единого набора средств обучения (обновление содержания программ по гуманитарным предметам, переход на единые государственные учебники, оснащение лабораторным учебным оборудованием), и в этих условиях менять продолжительность обучения нерационально, уточнил Малеванов.