Почти четверть должников в реестре неплательщиков алиментов составляют женщины

Всего в реестре числится более 300 тыс. должников по алиментным обязательствам

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Женщины составляют почти четверть среди должников в реестре злостных неплательщиков алиментов. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава, который отмечается 1 ноября.

"На сегодняшний день в реестре должников по алиментным обязательствам числится более 300 тыс. должников, из них 69 тыс. женщин и свыше 240 тыс. мужчин", - сказал он, отвечая на вопрос о появившемся с 25 мая на сайте ФССП реестре злостных алиментщиков, перед открытием которого глава ФССП пожелал мужчинам не попадать на эту "доску позора".

Кроме того, по словам Аристова, в числе попавших в реестр "есть и иностранные граждане, которые должны платить алименты на содержание своих детей".

На момент запуска реестра в него были включены около 190 тыс. человек или 12% всех должников по 1,5 млн производств о взыскании алиментов, находящихся на исполнении приставов. Должник попадает в реестр с момента его объявления в исполнительный розыск или в течение пяти дней с момента получения приставами акта о привлечении к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов. При включении в реестр должника в течение суток уведомят почтовым извещением по месту жительства или месту работы, через личный кабинет на портале госуслуг или сообщением на номер мобильного телефона, обозначенный самим должником. Информация будет находиться в реестре до полного погашения долга по алиментам.

Как сообщил ТАСС директор ФССП, уже есть случаи, исключенные из реестра. "Например, житель Орловской области после возбуждения уголовного дела за неуплату алиментов в полном объеме погасил задолженность в размере 156 тысяч рублей на содержание своего сына. После оплаты долга информация о нем была исключена из реестра. В Свердловской области отец полностью погасил 50 тысяч долга по алиментам также после возбуждения уголовного дела", - привел он примеры.

