Отстраненного мэра Одессы Труханова отправили под домашний арест

Геннадия Труханова обязали до 28 декабря круглосуточно носить электронный браслет

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения отстраненному мэру Одессы Геннадию Труханову в виде круглосуточного домашнего ареста до 28 декабря с обязанностью носить электронный браслет. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

По его данным, Труханова обвиняют в служебной халатности, так как он не обеспечил надлежащую работу одесской канализации, из-за чего во время наводнения 30 сентября погибли 10 человек. Труханову грозит до восьми лет тюрьмы.

Также меру пресечения избрали восьми должностным лицам Одесского горсовета и коммунального предприятия "Городские дороги". Одних отправили под домашний арест, других - под стражу с возможностью залога в размере от 1,5 до 3 млн гривен (от $35 тыс. до $71 тыс.)

Труханов - один из крупнейших региональных политиков на Украине. Между ним и администрацией Владимира Зеленского длительное время существовали серьезные разногласия. Украинские националисты обвиняют Труханова в том, что он недостаточно активно проводил политику "декоммунизации".

14 октября Зеленский подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства. Украинские журналисты неоднократно писали о вероятном наличии у одесского мэра гражданства РФ. Сам он опровергает этот факт, а также заявляет, что будет оспаривать решение о лишении гражданства. В тот же день Зеленский подписал указ о создании военной городской администрации Одессы, дублирующей функции действующей исполнительной власти. Ее главой стал бывший руководитель администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. 16 октября на сайте горсовета Одессы появилось распоряжение о назначении исполняющим обязанности мэра секретаря городского совета - представителя украинской правящей партии "Слуга народа" Игоря Коваля, подписанное им самим.