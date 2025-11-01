Кравцов: говорить о переходе школ на 12-летку рано

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Научное и педагогическое сообщества, эксперты в сфере образования и родители школьников должны принимать прямое участие в дискуссиях о возможности перехода отечественной системы образования на 12-летку. Решения, касающиеся изменений в сфере образования, требуют глубокого анализа и широкого обсуждения, сообщил ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб заявил ТАСС, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет.

"[Министерством] были внедрены единые федеральные основные общеобразовательные программы и календарно-поурочное планирование, что позволило сбалансировать нагрузку на учителей и школьников. Подчеркну, что все решения, касающиеся изменений в сфере образования, принимаются после их глубокого анализа и широкого обсуждения", - сказал Кравцов.

Министр отметил, что подобная идея появляется в информационном пространстве не в первый раз. "При этом необходимо учесть, что подобные дискуссии крайне важно вести только во взаимодействии с научным сообществом и педагогами, с экспертами в области образования и, конечно, с родителями, так как система образования очень чутко реагирует на любые изменения", - сообщил он.

Министр также отметил, что главная задача, которая стоит перед ведомством, - повышение качества образования.