Молния

В 2025 году в суды пытались пронести более 268 тыс. опасных предметов

В их числе было оружие, сообщил главный судебный пристав Дмитрий Аристов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Судебные приставы в 2025 году предотвратили пронос в здания судов более 268 тыс. единиц оружия и других запрещенных предметов. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава, который отмечается 1 ноября.

"При осуществлении пропускного режима на охраняемых объектах нашими сотрудниками за 9 месяцев текущего года выявлено более 268 тыс. единиц оружия, боеприпасов и иных запрещенных к проносу предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья судей и участников судебного процесса", - сказал он.

Кроме того, по словам директора ФССП, в 2025 году поступило почти 300 сообщений о минировании более 1,6 тыс. охраняемых приставами объектов (зданий судов и территориальных отделов судебных приставов). "Чтобы не допустить чрезвычайных происшествий, службой принимаются повышенные меры антитеррористической защищенности на каждом охраняемом объекте как судебной системы, так и службы", - добавил он.

В перечень запрещенных к проносу в здания судов предметов включены огнестрельное, пневматическое, травматическое, газовое и холодное оружие, имитаторы и муляжи оружия, легковоспламеняющиеся жидкости, боеприпасы, взрывчатые вещества, наркотические и психотропные вещества и алкогольные напитки.

В 2025 году отмечается 160 лет со дня создания института судебных приставов России во время судебной реформы Александра II.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.