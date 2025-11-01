Верующим рассказали, почему не стоит волноваться из-за долгих постов в 2026 году

Время поста учит человека жить для других и, ограничивая себя, быть милосердным, отметил настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Верующим не следует волноваться из-за длительных церковных постов в 2026 году, поскольку время поста учит человека жить для других и, ограничивая себя, быть милосердным. Об этом ТАСС рассказал церковный писатель и публицист, настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

"Пост в первую очередь - это жертва человека по отношению к другим людям. Мы привыкли жить для себя, но время этих многодневных постов - это возможность жить для других. Мы во время поста учимся молиться, ограничивать себя, совершать добрые дела, быть милосердными. И чем больше таких многодневных постов, тем лучше, потому что в этом - главная задача поста", - сказал он.

Священник отметил, что церковные люди имеют привычку поздравлять друг друга с постами. "Миряне в SMS, а мы, священники, с амвона церковного, поздравляем людей, что наступил пост. Для нас это не какое-то ужасное событие, а, наоборот, событие прекрасное, приближающее нас к образу Божьему", - добавил он.

Отец Владимир напомнил, что посты были распространены в еврейском народе и сам Господь Иисус Христос постился. "Для Церкви образом постника является Иоанн Предтеча или Иоанн Креститель. Постник, человек, ограничивающий себя - это образ прекрасного человека", - уточнил он.

"Посты только дисциплинируют духовную, а многие говорят, и физическую жизнь, которая без самоограничения человека коверкает. Поэтому для нас пост - это не какое-то наказание", - заключил протоиерей.

Ранее ТАСС выяснил, что Петров (Апостольский) пост - один из четырех церковных многодневных постов, в 2026 году продлится 34 дня, что сделает его наиболее долгим за последние пять лет. Продолжительность поста каждый год изменяется в зависимости от пасхального цикла. При этом его максимальная длительность может составлять шесть недель, при которых он становится равен Великому посту.