Приставы за девять месяцев взыскали с водителей штрафы на 11 млрд рублей

По словам директора ФССП Дмитрия Аристова, у службы с сотрудниками Госавтоинспекции разноплановое взаимодействие

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские судебные приставы за девять месяцев 2025 года взыскали с водителей долги по штрафам Госавтоинспекции на 11 млрд рублей. Об этом рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП), главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава.

"За девять месяцев этого года нами взыскано почти 11 млрд рублей административных штрафов Госавтоинспекции", - сказал он.

По его словам, если ранее взысканием штрафов с водителей занимались приставы в территориальных управлениях ФССП, то теперь в рамках цифровой трансформации службы судебных приставов массовую автоматическую обработку исполнительных производств о взыскании административных штрафов осуществляет один специализированный отдел электронного исполнения в Главном межрегиональном управлении ФССП. Прорабатывается вопрос по расширению работы этого оперативного отдела.

"Наше взаимодействие с Госавтоинспекцией разноплановое: сотрудники органов принудительного исполнения совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проводят совместные рейды в рамках исполнения требований исполнительных документов различного характера. Также сотрудники ГАИ оказывают нам содействие в проведении разыскных мероприятий по установлению места нахождения транспортных средств должников", - рассказал Аристов.

Ранее в 2025 году глава ФССП обрисовал портрет среднестатистического водителя-должника по штрафам за нарушение ПДД. Это мужчина в возрасте от 25 до 55 лет, житель столиц регионов либо крупных городских агломераций, в большинстве случаев имеющий официальный источник дохода. Средний размер его долга составляет порядка 800 рублей.

В 2025 году отмечается 160 лет со дня создания института судебных приставов России во время судебной реформы Александра II.