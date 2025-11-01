Глава ФССП: робот "Полина" ответила на 2 млн звонков граждан

Дмитрий Аристов отметил, что робот распознает тематику обращения в диалоге и предоставляет необходимую информацию на естественном языке в автоматическом режиме 24/7

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Голосовой робот "Полина" Федеральной службы судебных приставов в 2025 году ответила более чем на 2 млн телефонных звонков граждан к приставам. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП), главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава.

Читайте также

Глава ФССП: в реестре злостных алиментщиков уже 300 тыс. должников

"За девять месяцев 2025 года чат-ботом обработано более 2 млн телефонных обращений и почти 87 тыс. [письменных] обращений", - сказал он. По его словам, робот "Полина" распознает тематику обращения в диалоге и предоставляет необходимую информацию на естественном языке в автоматическом режиме 24/7. "Мы постоянно расширяем перечень информации, которую может предоставить "Полина". При этом на постоянной основе мы проводим анализ диалогов на предмет выявления наиболее востребованных тематик для дальнейшей автоматизации", - отметил директор ФССП.

Бот может предоставить информацию о наличии возбужденных исполнительных производств, о наложении ареста на имущество и банковские счета, о вынесенных ограничениях на регистрационные действия с имуществом и на выезд за пределы РФ, о движении средств, о необходимых действиях при возникновении ситуаций, когда гражданин считает себя двойником должника по исполнительному производству, о времени приема граждан. "Полина" может рассказать о способах оплаты задолженности, рассказать, как подать жалобу на действия/бездействие должностного лица службы, а также проконсультировать участников СВО, имеющих исполнительные производства.

Голосовой бот для оперативного получения гражданами информации от приставов был запущен в 2023 году. Информацию можно получить, позвонив по многоканальному телефонному номеру. Виджеты для прямого телефонного звонка опубликованы на всех официальных сайтах территориальных органов ФССП России. В официальном сообществе ФССП России в соцсети "ВКонтакте" можно написать "Полине" и получить ответ на интересующий вопрос. Текстовые виджеты также размещены на всех официальных сайтах территориальных органов ФССП России.

В этом году отмечается 160 лет со дня создания института судебных приставов России во время судебной реформы Александра II.