Норовирус стал причиной массового заболевания учеников гимназии в Ульяновске

Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением

УЛЬЯНОВСК, 1 ноября. /ТАСС/. Массовое заболевание учеников гимназии №30 в Ульяновске, по предварительной информации, вызвано норовирусом. Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по региону.

31 октября Министерство здравоохранения Ульяновской области сообщило о выявлении признаков кишечной инфекции у пяти учеников гимназии. Двое из них госпитализированы в Ульяновскую детскую областную больницу им. Ю.Ф. Горячева. С 31 октября очные занятия в образовательном учреждении приостановлены, также временно прекращена деятельность ООО "Комбинат социального питания", организующего питание в гимназии.

"В ходе проводимого управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области санитарно-эпидемиологического расследования по случаю регистрации заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди учащихся МБОУ "Гимназия № 30 им. Железной Дивизии" предварительно установлено, что заболевание вызвано норовирусом", - отмечается в сообщении.

По информации ведомства, все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Администрация гимназии и ООО "Комбинат социального питания" проводят дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекционные работы. Ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Ульяновской области.