Пленный из Красноармейска призвал солдат ВСУ сдаваться, чтобы выжить

Украинский военный Вячеслав Кревенко признался, что "уже нет сил, ни моральных, ни физических"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Плененный в Красноармейске (украинское название - Покровск) военнослужащий ВСУ Вячеслав Кревенко призвал всех украинских военных сдаваться, чтобы остаться живыми.

"Я не вижу смысла сопротивляться или драться. Предлагаю всем сдаться, тогда останетесь живые. Если нет, тогда умрете. Вот и все, все очень просто. Уже нет сил, ни моральных, ни физических. Не могу ничего уже", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.

Ранее ведомство сообщило о начале сдачи в плен украинских военных, окруженных в Красноармейске.