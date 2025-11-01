Власти Заполярья назвали фейком информацию о повышении НДС в регионе

Сообщения о росте налога распространялись в соцсетях

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Информация о повышении НДС до 25% в Мурманской области, которая распространяется в соцсетях, является фейком. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"В социальных сетях распространяется поддельный скриншот популярного информационного агентства о повышении НДС в Мурманской области до 25%. Это фейк", - говорится в сообщении.

Ранее власти Заполярья называли фейком постановление правительства региона о переименовании одной из улиц Мурманска в честь дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, видео с губернатором Андреем Чибисом о привлечении резервистов к службе в зоне проведения СВО, а также приказ об организации подвоза школьников из-за дефицита топлива.