Самарский губернатор поручил подготовить документ о вежливом общении чиновников

Вячеслав Федорищев принял это решение после жалобы жителя на хамство в региональном Минздраве

САМАРА, 1 ноября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил своей администрации разработать документ, который бы регламентировал вежливое общение чиновников с гражданами. Об этом он заявил на оперативном совещании правительства после рассмотрения обращения жителя, столкнувшегося с хамством в региональном Минздраве.

Одно из обращений, которое получил Федорищев в канале в Мах, касалось ответа, данного жительнице в министерстве здравоохранения области. Ранее она обращалась к главе региона относительно своего друга, которому отказывают в получении инвалидности. После чего ей якобы позвонили из Минздрава и в хамском тоне сказали, что она не имела права никуда обращаться.

"Вопросы хамства не раз поднимались и обсуждались в стенах правительства Самарской области. Это очень сложно отрегулировать нормативно, хотя есть соответствующие кодексы этики - госслужащих, тех или иных служб. Я прошу администрацию губернатора проанализировать внимательно все эти кодексы и дать предложения по тому, чтобы мы не только по сути, по духу, но еще и по документам могли и себя каждый, и наших коллег, сотрудников перевести в более корректную и правильную форму общения с нашими жителями", - сказал Федорищев.

Он добавил, что если информация жительницы подтвердится, то сотрудники ведомства, допустившие невежливость, будут уволены.

27 октября, на предыдущем совещании правительства, Федорищев пообещал быть "достаточно вежливым" с подчиненными на протяжении еще десяти дней. Такую реакцию вызвал доклад руководства региональной Госжилинспекции и министра энергетики и ЖКХ по вопросу жительницы Тольятти о протекающей крыше дома из-за долгого ремонта.