Для электрокаров создали карту станций зарядки на пути из Ростова-на-Дону в Крым

Они расположены в городах и населенных пунктах, а также по основному маршруту автодороги

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Карту с указанием электрозарядных станций на пути из Ростова-на-Дону на Крымский полуостров создали для удобства водителей, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"Если вы едете на электромобиле, то от Ростова-на-Дону до Симферополя доступно порядка 22 станций. Они расположены в городах и населенных пунктах, а также по основному маршруту автодороги", - говорится в сообщении. Согласно карте, опубликованной в Telegram-канале, станции зарядки на трассе Р-280 "Новороссия" располагаются в Ростове-на-Дону, Таганроге, Мариуполе, Мелитополе, Геническе, Джанкое и Симферополе, а также в других городах и по основному маршруту автодороги.

Ранее для обеспечения мер безопасности губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Республики Крым подписали документ о введении с 3 ноября запрета на движение электромобилей и гибридных автомобилей на подъезде к Крымскому мосту: со стороны Таманского полуострова на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск - Керчь - от развязки на станицу Тамань до Крымского моста и на участке этой трассы в направлении транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Крыма. Для автомобилистов доступен альтернативный сухопутный маршрут в Крым из Ростовской области.