Московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на туман

В столице и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Столичные аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на прогнозы синоптиков о сильном тумане в Москве и Подмосковье. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло авиагаваней.

Согласно онлайн-табло, в аэропортах Домодедово и Жуковский отменено по одному рейсу, еще два рейса задерживаются в Шереметьево.

Ранее ТАСС в ГУ МЧС России по Москве сообщили, что в Московском регионе в период с 20:00 1 ноября до 10:00 2 ноября ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 м.

В Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства также сообщалось о тумане с видимостью до 700 м в столице в ночь на воскресенье. В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности.