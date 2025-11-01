УПЦ попросила Владимира Зеленского освободить митрополита Арсения

Украинская православная церковь указала, что настоятель Святогорской лавры тяжело болен

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Архиереи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) направили обращение Владимиру Зеленскому с просьбой освободить по состоянию здоровья настоятеля Святогорской лавры митрополита Арсения, повторно задержанного сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

"Просим вас <...> взять это дело под личный контроль, посодействовать освобождению митрополита Арсения для прохождения необходимого лечения и проведения хирургической операции и дальнейшего справедливого судебного разбирательства его дела", - говорится в обращении, которое опубликовано в Telegram-канале Союза православных журналистов.

В УПЦ заявили, что содержание тяжелобольного под стражей без надлежащей медицинской помощи - "это не только нарушение Конституции Украины, но и прямое нарушение норм международного гуманитарного права и Европейской конвенции по правам человека, которую ратифицировала Украина".

СБУ 28 октября повторно задержала 57-летнего священнослужителя вскоре после того, как он покинул СИЗО в Днепропетровске. В первый раз митрополита задержали 24 апреля 2024 года. Ему предъявили обвинения в распространении информации о перемещении и расположении украинских войск. Святогорская лавра с апреля 2024 года заявляла, что на слабое здоровье митрополита могут негативно повлиять условия содержания в СИЗО. Днепропетровский апелляционный суд 23 октября освободил священнослужителя под залог в размере 1,5 млн гривен (около $35,7 тыс.).

Украинские власти в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них также вводят санкции.