В ОП рассказали, как оплачивается работа в День народного единства

Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров отметил, что ее должны оплачивать не менее чем в двойном размере

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Работа в дни государственных праздников оплачивается не менее чем в двойном размере, в том числе и в День народного единства. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

День народного единства празднуется каждый год 4 ноября. Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, это нерабочий праздничный день.

"В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере", - сообщил Машаров.

Так, сдельщикам платят не менее чем по двойным расценкам. Работникам, чей труд оплачивается по дневным или часовым ставкам, начисляют не менее двойной ставки. Сотрудники на окладе получают не менее одинарной ставки сверх оклада, если их работа в выходной или праздничный день укладывается в месячную норму труда. Если же объем работы выходит за этот уровень, полагается заплатить не менее двойной ставки сверх оклада.

"Конкретные размеры оплаты за работу в нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором", - заключил член ОП РФ.

Машаров подчеркнул, что требование о как минимум двойной оплате труда в госпраздники распространяется на всех сотрудников. "Все работники равны перед законом, и, соответственно, если их привлекают к работе в нерабочий праздничный день, то оплата труда должна быть в соответствии со статьей 153 ТК РФ", - резюмировал он.