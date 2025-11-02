В Москве на внешней стороне ТТК восстановили движение
Редакция сайта ТАСС
01:38
МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта восстановлено на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве после затруднений из-за возгорания автомобиля, сообщается в столичном департаменте транспорта.
"Восстановлено движение на внешней стороне Третьего транспортного кольца (в районе станции МЦК "Дубровка)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате возгорания автомобиля движение было затруднено на 3,5 км.