В Москве на внешней стороне ТТК восстановили движение

Оно было затруднено из-за возгорания автомобиля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта восстановлено на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве после затруднений из-за возгорания автомобиля, сообщается в столичном департаменте транспорта.

"Восстановлено движение на внешней стороне Третьего транспортного кольца (в районе станции МЦК "Дубровка)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания автомобиля движение было затруднено на 3,5 км.