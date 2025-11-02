Киев с 1 июня вывез из районов в зоне СВО более 120 тыс. человек

Из подлежащих эвакуации районов Харьковской области было вывезено 5,1 тыс. человек, Сумской области - 4,1 тыс. человек, следует из данных Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Украины с 1 июня 2025 года вывезли с территорий, прилегающих к зоне проведения СВО, свыше 120 тыс. человек, в том числе из Днепропетровской области 23,9 тыс. человек, а из подконтрольных Киеву территорий ДНР - 84 тыс. человек. Это следует из данных Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, с которыми ознакомился ТАСС.

Киев регулярно пытается отрицать отступление своих сил, однако на деле регулярно расширяет принудительную эвакуацию на новые районы. Помимо Днепропетровской области и подконтрольных частей ДНР, с июня из подлежащих эвакуации районов Харьковской области было вывезено 5,1 тыс. человек, Сумской области - 4,1 тыс. человек, Херсонской области - 3,45 тыс. человек.

Ранее ТАСС подсчитал, что согласно данным еженедельных и ежедневных сводок Министерства обороны России, с начала года российские группировки войск освободили более 280 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Курской областях.