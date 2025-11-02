Сенатор Гумерова указала на риски при переходе на 12-летнее обучение

Подобные решения, подчеркнула председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, не должны приниматься одномоментно

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Возможное изменение срока обучения в школах с 11 до 12 лет несет больше рисков, чем плюсов. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет.

"Сейчас мы разработали стратегию развития нашего образования и снова - не побоюсь употребить это слово - ломать, переходить на 12-летнее обучение, на мой взгляд, это несет больше рисков, нежели каких-то плюсов для развития системы нашего образования", - сказала Гумерова.

Подобные решения, подчеркнула она, не должны приниматься одномоментно - сперва должно состояться глубокое обсуждение педагогами, родителями и экспертным сообществом. По мнению сенатора, для перехода на 12-летнее обучение потребуется и изменение инфраструктуры, и закрытие кадровых потребностей, и изменение образовательных программ.

"Сейчас, когда у нас целенаправленно, шаг за шагом, идет совместная работа с профильными ведомствами, с регионами, с обществом, законодательные возможности подключены - по созданию единого воспитательно-образовательного пространства, такое решение, на мой взгляд, больше создает трудностей, нежели каких-то благ для получения качественного образования", - сказала сенатор.