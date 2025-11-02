В ЛНР из-за атак дронов без света остаются более 6,5 тыс. абонентов

Медицинские и социально значимые объекты обеспечены электроэнергией за счет резервных источников питания

ЛУГАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Свыше 6,5 тыс. абонентов в ЛНР остаются без электроснабжения из-за атак дронов ВСУ. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"В республике провели заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона. Сейчас обесточено свыше 6,5 тысячи абонентов после ночной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) на энергетическую инфраструктуру. По резервным схемам удалось частично восстановить электроснабжение для потребителей ряда городов. Без света еще остается часть жителей Алчевска и поселка Луначарский Свердловского муниципального округа", - написал он в Telegram-канале.

Пасечник уточнил, что медицинские и социально значимые объекты обеспечены электроэнергией за счет резервных источников питания.

Ранее он сообщил о массированной атаке дронов ВСУ по подстанциям четырех муниципалитетов ЛНР.