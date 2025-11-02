Депутат Бурматов назвал избыточным законопроект об уборке за животными

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рассказал, что такие обязанности уже закреплены в законе

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Законопроект, обязывающий убирать за своими животными в местах общего пользования, избыточен, поскольку такие обязанности уже закреплены в законе. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия").

Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект, обязывающий владельцев питомцев убирать продукты жизнедеятельности за своими животными в местах общего пользования в многоквартирных домах. Предполагается, что порядок уборки будет определен органами местного самоуправления.

"Это сегодня содержится в действующем 498 законе (Об ответственном обращении с животными - прим. ТАСС). Там прямо написано, что ты должен убирать продукты жизнедеятельности за своим животным. Я не вижу здесь новеллы какой-то", - сказал депутат.

По его словам, в законодательстве уже предусмотрены штрафы за подобное правонарушение в любом общественном месте. "Сегодня закон обязывает владельцев, и штрафы есть. Более того, в региональных КоАПах есть возможность эту тематику расширять. Это вопрос ответственности, опять-таки. Если они на территории своего участка находятся, то пусть они там делают, что хотят. Если они в местах общего пользования, то должны нести ответственность", - сообщил парламентарий.