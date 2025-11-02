РГПУ им. Герцена расширит список специальностей для целевого обучения

В Герценовском университете в 2025 году на программы бакалавриата и специалитета в области образования и педагогики было зачислено 308 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Российский государственный педагогический университет (РГПУ) им. А. И. Герцена расширит спектр образовательных программ для целевого обучения педагогов. Об этом сообщил ректор РГПУ Сергей Тарасов.

"В будущем в Герценовском университете мы планируем расширить спектр актуальных образовательных программ, доступных для целевого зачисления. Это, без сомнения, откроет новые возможности для молодых людей в поиске своей будущей профессии и будет способствовать выстраиванию более гибкого выбора карьерного пути", - передала пресс-служба университета слова Тарасова.

По его словам, в вузе наблюдается растущий интерес к целевым местам. В 2025 году в Герценовском университете на программы бакалавриата и специалитета в области образования и педагогики было зачислено 308 человек - это 85,7% от запланированного числа. Заказчиками выступают региональные комитеты образования, школы и дошкольные образовательные учреждения.

"Система целевого обучения позволяет выстроить прочную связь между работодателем и потенциальным сотрудником еще на этапе его обучения в вузе. Для абитуриентов это не просто возможность получить образование, но и четкий ориентир в профессиональном развитии. Как показала практика, обучающихся привлекают перспективы гарантированного трудоустройства и поддержки со стороны работодателя", - считает ректор РГПУ.

Наибольший интерес у абитуриентов вызвали программы факультетов математики, биологии, химии и географии, филологического факультета, института иностранных языков, института дефектологического образования. В РГПУ также впервые прошел прием на программу "Профессиональное обучение по отраслям". Все места на программе были целевыми, и абитуриенты поступили на этапе приоритетного зачисления. После завершения учебы выпускники придут на работу в систему среднего профессионального образования.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что целевому обучению будет уделено особое внимание во время приемной кампании 2026 года. Он отметил, что система целевого обучения доказала свою эффективность и имеет ряд неоспоримых преимуществ, поскольку ведется подготовка педагогов именно для тех территорий, где они больше всего нужны.