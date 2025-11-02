На трассе М-5 в Челябинской области восстановили движение

Дорогу перекрывали из-за ДТП с грузовиками и легковым автомобилем

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта, частично перекрытое после столкновения грузовиков и легкового автомобиля на трассе М-5 "Урал" в Челябинской области, восстановлено в оба направления. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"Последствия ДТП ликвидированы. Движение восстановлено в обе стороны", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на материалы пресс-службы Госавтоинспекции региона сообщалось, что два человека получили травмы в результате столкновения трех транспортных средств на 1 735-м км автодороги М-5 "Урал" (территория Златоуста). Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.